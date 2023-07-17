Шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, продала свой бизнес в России. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил президент и главный исполнительный директор компании Магнус Грот.

— Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса, — сказал он.

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Как подчеркнул Грот, компания была сосредоточена на уходе с российского рынка с начала спецоперации на Украине. Essity занимается производством товаров для гигиены и ухода, среди которых детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, а также гели для рук и мыло.

Покупателем бизнеса в России стала компания Игоря Шилова «Новые технологии». Цена продажи составила 1,2 миллиарда шведских крон, пишет официальный сайт Essity.

В апреле 2022 года компания Essity ушла с российского рынка. Тогда Магнус Грот заявил, что Essity уже осуществила значительное повышение цен на свою продукцию. 10 июня Грот объявил о продаже своего бизнеса в России.

новость от 10 июня

Владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero шведская компания Essity передаст право управления предприятиями в РФ российским акционерам. Их деятельность будет продолжена. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что рабочие места на предприятиях будут сохранены.

"Минпромторг России в курсе ситуации и внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками", - заявили там.

Ранее сообщалось, что компания Essity, производящая в России 70 различных товаров личной гигиены, окончательно уходит с российского рынка и продает бизнес в РФ.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, в российском подразделении работают около 1 300 сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и Tena. В РФ работают три фабрики Essity.

Экономист Денис Ракша заявил, что граждане России не останутся без туалетной бумаги после ухода шведской компании Essity с российского рынка. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, после продажи бизнеса Essity, которая в том числе выпускала туалетную бумагу марки Zewa, заводы будут работать уже под новым руководством.

«Практически все иностранные компании, которые уходят с российского рынка или сокращают свое присутствие на нашем рынке, не закрывают свои активы на замок, а продают их на разных условиях», — пояснил экономист.

Ракша подчеркнул, что в России будет доступна такая же продукция, но выпускаться она будет под новым брендом.

Решение шведской компании Essity, производящей средства личной гигиены, об уходе из России не скажется на отечественном рынке. Об этом РИА Новости сообщила основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

«Ничего не поменяется при продаже, как и с другими бизнесами: перепишут названия, введут новый ассортимент, работа на тех же фабриках и останется», — отметила Сумишевская.

новость от 14 июля

Власти России осложнили иностранному бизнесу выход из местного бизнеса. Для этого они сформировали новый перечень требований для заключения сделки о продаже активов, сообщает газета «Ведомости».

В обновленном списке десять пунктов, значительная часть из которых уже действует применительно к продаже российского бизнеса компаниями из «недружественных стран». По новым правилам, срок опциона обратного выкупа не может превышать двух лет. Если бывший владелец активов воспользуется им, он будет обязан выплатить за активы актуальную рыночную цену.

По словам источника «Ведомостей», иностранцы зачастую заключали сделки в том числе с менеджментом, чтобы дождаться момента урегулирования отношений Запада и России и гарантированно вернуть бизнес. Задача правительства — в том, чтобы компании, которые остались в России, продолжали здесь работать, а не занимались поиском возможностей для безболезненного временного соблюдения политического этикета.

«Выход не должен быть легким. Они должны понимать, что теряют», — подчеркнул источник.

Также среди нововведений — требование к покупателю разместить на организованных торгах до 20 процентов акций публичных компаний. Провести листинг необходимо в течение года после заключения сделки, а завершить выход на биржу — в течение трех лет. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, власти рассматривают этот механизм для оживления рынка ценных бумаг.

На текущий момент для продажи российского бизнеса иностранные компании из «недружественных государств» должны получить одобрение властей. Они также должны предоставить новым владельцам скидку или рассрочку платежа и совершить одноразовый взнос в бюджет. Согласно выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, его размер должен составлять не менее 10 процентов от рыночной стоимости актива при дисконте свыше 90 процентов.

новость от 26 мая

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже российских активов. Об этом заявили экономисты ЦБ в новом Обзоре финансовой стабильности.

Общую стоимость этих сделок Банк России не назвал, но уточнил, что одна пятая от их общего числа (40 штук) касалась крупных активов стоимостью более 100 миллионов долларов. Кроме того, с октября по март состоялось пять масштабных сделок со средним чеком выше 400 миллионов долларов.

Россию покинули уже более 500 иностранных компаний, писало в мае Assotiated Press. По оценке Bloomberg Economics, общая стоимость проданных ими в 2022 году активов составила 15-20 миллиардов долларов.

Аналитики ЦБ отметили, что российские потребители «испытали влияние» оттока крупных зарубежных игроков из сфер общепита, а также ретейлеров одежды, мебели и бытовых товаров. Уход компаний также негативно сказался на рынке коммерческой недвижимости.

По словам экономистов, в новых условиях санкционного давления на Россию такие сделки могут вызывать «всплески волатильности на валютном рынке». Продажи активов иностранными инвесторами провоцируют повышенный спрос на валюту на внутреннем рынке России и оказывают давление на рубль. Пока этот фактор не является ключевым для курса рубля, но до конца года его значимость может усилиться, предупредил ЦБ.

материал от 20 мая

В начале весны 2022 года зарубежные компании начали массово приостанавливать работу в России. Многие из них ушли с российского рынка под давлением или из-за проблем с логистикой. Россия - слишком заманчивая и важная площадка для многих мировых брендов, потому многие из них действительно ищут возможности возобновить поставки в Россию.

Какие компании не планируют возвращаться в Россию

Что касается компаний, которые не планируют возобновлять работу на российском рынке, то такие тоже есть. В этот список входят и такие гиганты в IT-сфере, как Microsoft, IBM, Adobe. Корпорации прекратили работу с Россией по своим идеологическим соображениям, однако пообещали продолжать поддержку своих товаров как минимум в школах и больницах. Хоть компании и настроены довольно решительно, многие эксперты убеждены, что рано или поздно и эти корпорации вернутся на российский рынок.

Какие компании уже вернулись на российский рынок или планируют это сделать

Так уже сделали несколько крупных производителей - свою работу в России уже возобновили немецкая компания «Continental» (завод возобновил производство покрышек) и канадская компания «Colliers International», сменившая предварительно название бренда на «Nikoliers». Помимо этого, такие популярные магазины одежды и обуви, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и Uterque, принадлежащие холдингу Inditex, заявили, что не намерены прекращать работу в России, а пока лишь временно приостановили свою деятельность. В сети не так давно появлялись новости об открытии вышеперечисленных магазинов к 30 апреля, однако в Inditex эту информацию опровергли, уточнив, что эти заявления были сделаны не представителями компании и точные сроки возвращения на российский рынок они назвать пока не могут. В Россию также планируют вернуться японская сеть магазинов одежды Uniqlo (предполагается, что это случится в августе 2022 года), и кинокомпания Warner Bros., однако даты и условия возвращения пока неясны.

Один из самых частых вопросов российских потребителей касается гипермаркета IKEA. Однако информации о том, когда шведская компания возобновит свою работу на территории России, пока нет. Но известно, что все сотрудники гипермаркетов продолжают работать и получать заработную плату до сих пор.

Компании, чье возвращение будет инициировано

В Минпромторге уже заявили о том, что товары более 200 компаний вернутся в Россию, даже если правообладатели не дадут на это своего разрешения. Такое планируется осуществить с помощью параллельного импорта. То есть нашей страной будет использоваться международный принцип «исчерпания» прав на товарный знак. Такая схема позволит перепродавать оригинальный товар в любой стране мира без одобрения правообладателя, если первая продажа уже была осуществлена. И это не будет считаться контрафактом, потому что продукция останется оригинальной, а контрафакт - это все же про поддельные товары.

Среди тех фирм, чьи поставки будут возобновлены в рамках параллельного импорта, практически все, что производят товары необходимые для комфорта и привычной жизни. В список среди прочего вошли автомобильные концерны, компании, выпускающие электронику и гаджеты, товары первой необходимости, медикаменты, парфюмерию, автозапчасти, игровые приставки, ядерные реакторы, фототехника, живые растения и деревья, бумага, ткани и прочее. Таким образом будут возобновлены поставки крупных компаний Apple, Samsung, Huawei, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, X-Box, Playstation, Tampax, O.B., Pampers, Always, Libresse, Huggies и многих других.

Какие компании вернутся под другим брендом

Некоторые компании вернутся на российский рынок благодаря смене владельца. Например, рестораны сети быстрого питания McDonalds уходят с российского рынка окончательно, так как руководство приняло решение продать все свои активы в РФ, однако после продажи другому владельцу рестораны вновь будут открыты, но под другим брендом. Пока доподлинно остается неизвестным, можно ли будет сохранить новым владельцам прежнее оригинальное меню, но уже ясно, что рабочие места за сотрудниками должны будут сохраняться минимум в течение ближайших двух лет. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что заведению все-таки удастся сохранить оригинальные рецептуры блюд.