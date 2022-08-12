Западные экономисты прогнозировали резкое падение экономики России, однако она очень хорошо держится, несмотря на масштабные санкции, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на текст аналитика новостного портала Business Insider Хуйленг Тан. Устойчивость РФ объяснили тем, что Кремль принял шаги, чтобы смягчить последствия торговых ограничений с помощью программ, которые поддерживают курс рубля и сохраняют рабочие места, сообщили в издании.

Хотя экономика России испытывала стресс во втором квартале, сокращение было намного меньше, чем ожидалось. Аналитики Bloomberg, опрошенные с марта по июль, предсказывали, что спад составит примерно 9-10%. Несмотря на масштабные санкции, экономика России держится лучше, чем ожидалось, — говорится в статье.

Аналитик добавил, что экспорт энергоносителей приносит России большой доход за счет глобального сокращения предложения на рынке, которое повышает цены на топливо. Более того, Международное энергетическое агентство сообщило, что Россия по-прежнему превосходит все ожидания по добыче нефти.

Все сценарии развития экономики России подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере еще на 10-15 лет, сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты назвали три варианта развития экономики страны под санкциями. Первый — это автаркия, который подразумевает, что Россия делает все сама за счет сокращения технологического уровня выпускаемой продукции и снижения уровня жизни. Вероятность такого сценария составляет 10-15 процентов.

Далее идет институциональная инерция (стабильность над развитием). В таком случае власти признают, что уровень нестабильности настолько высок, что реализовать целостную «политику развития» практически невозможно. Вероятность такого исхода в ЦМАКП оценивают в 45 процентов. Его результатом может стать затяжная стагнация, отставание в технологических сферах, в уровне и качестве жизни, в национальной безопасности. Третий путь — борьба за рост (вероятность — около 40 процентов).

В рамках этого сценария предполагается применение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях, в том числе заимствование технологий, выход на доступные рынки и желание избежать становления Китая или другой крупной страны в качестве монопольного внешнеэкономического партнера России.

К 2025 году экономика России выйдет на плановый рост и будет прогрессировать на 2,2–2,7% ежегодно до 2030 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на макропрогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По информации издания, в ближайшие 10–15 лет санкционное давление на Россию сохранится. В ЦМАКП подчеркивают, что санкции вводятся надолго, а их отмена — это сложный политико-бюрократический процесс. Однако со временем, санкции подвергаются «эрозии».

«Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают (собственно это и происходит на наших глазах) формальные или фактические изъятия», — сообщается в прогнозе ЦМАКП.

В качестве самого вероятного пути развития российской экономики указывается сценарий «Активной трансформации». При нем рост экономики начнется с 2025 года, и в 2025–2027 годах увеличение ВВП будет держаться в диапазоне 2,2–2,6%. В 2028–2030 годах рост составит 2,3–2,7%.

Аналитики S&P Global Market Intelligence считают, что России потребуется десять лет на восстановление экономики после санкций до уровня 2021 года. Об этом сообщает РБК.

Аналитики прогнозируют, что в 2022 году падение ВВП России составит 11,1 процента (Украины - 45,7 процента). В S&P считают, что на следующий год Россия сможет замедлить падение ВВП до 1,9 процента, а в 2024-м показатель будет расти на 1,6 процента. В S&P рассчитывают, что к 2026 году ВВП России вырастет на 1,9 процента.

Прогноз по российской инфляции у S&P такой: в 2022-м -17,8 процента, в 2023-м - десять процентов, в 2024-м - 7,5 процента, в 2026 году - 4,6 процента.

В S&P Global Market Intelligence считают, что в 2022-м рост мирового ВВП замедлится до 3,2 процента (в 2021 году он составлял 5,8 процента).

Всемирный банк ранее спрогнозировал падение ВВП России на 11,2 процента в 2022 году, Украины - на 45 процентов. В ВБ считают, что инфляция в РФ ускорится до 22 процентов (с девяти процентов по итогам 2021 года). Доля россиян с доходами ниже минимальных вырастет на 2,6 миллиона человек с 11 до 12,8 процента, считают в ВБ. На Украине доля населения с доходами ниже необходимого минимума может вырасти с 18 до 70 процентов.

В России в ближайшие полтора-два года будет наблюдаться очень сложная экономическая ситуация, в этой связи сейчас крайне важно оценить свои силы и ресурсы. Об заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей, передает РИА Новости.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», - подчеркнул он.

Согласно предварительным оценкам, спад экономики в России в 2022 году должен составить 8,8%, указал Кудрин.

Также, по словам главы СП, согласно базовому прогнозу, инфляция в стране в этом году достигнет 20,7%, в следующем – более 6%.

Кудрин также сообщил, сколько средств понадобится для стабилизации ситуации в экономике в текущем году. Так, речь идет более чем о 4 триллионах рублей. Их планируют выделить из федерального бюджета. Кудрин также отметил, что все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллионов будут потрачены.

Дальнейшее развитие событий в российской экономике характеризуется существенной неопределенностью, при этом ранее введенные ограничения в отношении РФ, согласно базовому сценарию ЦБ, на прогнозном горизонте сохранятся. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Дальнейшее развитие событий в российской экономике характеризуется существенной неопределенностью. Она связана как с внутренней подстройкой экономики к новым условиям, так и с внешними событиями. Продолжительность и глубина спада в экономике в ближайшие годы будут во многом зависеть от того, насколько быстро компании смогут перестроить логистические и производственные цепочки, освоить новые рынки сбыта и найти новых поставщиков, будут ли развиты компенсирующие технологии и каким образом подстроится рынок труда. В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте", - отмечается в документе.

Опрошенные Bloomberg аналитики оценили положение экономики России по итогам второго квартала (апрель-июнь). Согласно их усредненной оценке, ВВП страны за этот период сократился впервые более чем за год, упав на 4,7 процента в годовом исчислении.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим размерам 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее в 2023 году экономика потеряет еще 2 процента, поскольку европейский запрет на покупку российских энергоносителей снизит экспорт», — сказал специалист по российской экономике Александр Исаков.

Хотя снижение ВВП оказалось менее стремительным, чем ожидали экономисты, Банк России прогнозирует усугубление спада в предстоящие кварталы. По оценке ЦБ, восстановление начнется не раньше второй половины следующего года. «Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года», — считает ведущий экономист по России в банке CentroCredit Евгений Суворов.

Как отмечают журналисты, Банк России сумел сдержать потрясения на рынках и падение курса рубля с помощью контроля за движением капитала и резкого повышения процентных ставок. Налогово-бюджетное стимулирование и смягчение денежно-кредитной политики, предпринятые в последние месяцы, также начали оказывать эффект, смягчая воздействие международных санкций.

Bloomberg добавил, что добыча нефти в России начала восстанавливаться, а расходы домохозяйств — стабилизироваться. Тем не менее журналисты привели оценку Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которой ежемесячное снижение добычи нефти в России начнется уже в августе, и к концу года производство топлива упадет на 20 процентов.

По оценке российского ЦБ, во втором квартале экономика страны сократилась на 4,3 процента. В третьем квартале ВВП упадет на 7 процентов и продолжит снижаться в последние три месяца года. По итогам года спад экономики будет фиксироваться в диапазоне 6-4 процентов.

За июль объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос с 10,78 трлн до 12,16 трлн рублей, на 1 августа его объём составлял 9,1% прогнозируемого валового внутреннего продукта. Таким образом, российская «кубышка» увеличилась за месяц на 1,38 трлн рублей. Об этом сообщил Минфин России. При этом в мае в ФНБ хранилось 12,47 трлн рублей, или 9,4% ВВП. По данным ведомства, в июле объём ликвидных активов фонда достиг 8,66 трлн рублей (6,5% ВВП). В июне он был равен 7,4 трлн рублей (5,6% ВВП).

В июле фонд вложил 52,5 млн рублей в обыкновенные акции «Аэрофлота». Ещё на 11,85 млн рублей ФНБ приобрёл облигации авиакомпании «Сибирь».

Более 1,5 млрд рублей из российской «кубышки» пошли на облигации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Этими деньгами должны профинансировать строительство, реконструкциию и модернизацию объектов инфраструктуры.

Банк ВТБ за счёт денег ФНБ купил облигаций госкомпании «Российские автомобильные дороги» на 400 млн рублей. Цель этой покупки — финансирование инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)».

Деньги ФНБ лежат в обыкновенных акциях Сбербанка и госкорпорации «Дом.РФ», а также в привилегированных акциях некоторых банков и РЖД.

В мае 250 млн рублей из Фонда национального благосостояния потратили на акции РЖД. Кроме того, $3 млн пошли на долговые обязательства иностранных государств.

ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Подробнее о «кубышке» России можно прочитать здесь.