Экономист объяснил лидерство ЕС по профициту торговли с РФ в 2022 году

Россия остается основным поставщиком топлива на европейский рынок, поэтому торговля энергоресурсами со странами ЕС традиционно сохраняет положительное сальдо, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» директор Института торговой политики НИУ ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев.

Ситуация сохранилась из-за того, что продолжаются поставки сырьевых энергетических товаров. Это традиционное положение, которое качественно не меняется. У нас с ЕС всегда была торговля с положительным сальдо, — объяснил эксперт.

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Он уточнил: несмотря на введенные антироссийские санкции и нефтяное эмбарго, за 2022 год профицит торговли России и Евросоюза составил $137,8 млрд.

Эмбарго ЕС на импорт энергоресурсов повлияло на положение. Как минимум по объемам. Однако экспорт сохраняется, следовательно, торговый баланс сохраняется, — подчеркнул эксперт.

Россия с весны 2022 года накопила аномально большие профициты в торговле с Евросоюзом, Турцией, Китаем, Индией. Об этом написало РБК со ссылкой на российские и зарубежные статистические ведомства.

Профицит оценивался как импорт стран из России минус их экспорт в РФ.

С Евросоюзом у России сложился профицит в $137,8 млрд. Показатели по Турции, Китаю и Индии составили $49,5 млрд, $38 млрд и $31,8 млрд соответственно. С США у России сложился профицит в $13,3 млрд.

Профицит с Индией является «аномальным», следует из статьи. По сравнению с досанкционным 2021 годом показатель вырос в 6,4 раза. В 2023 году этот сюжет продолжается: в первом квартале 2023 года поставки из России в Индию достигли $14,9 млрд, тогда как поставки из Индии — меньше $1 млрд.

«Российско-индийская торговля показала в прошлом году некую аномалию, природа которой вполне понятна: российский экспорт нефти был существенно перенаправлен именно в эту страну», — рассказал директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

По остальным странам аномалий зафиксировано не было.

Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец допустила, что ситуация по профициту существенно изменится по результатам этого года. Она считает, что профицит с Европой значительно сократится за счет сокращения экспорта, который переориентируется на азиатское направление.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о почти двукратном сокращении трубопроводного экспорта российского газа в европейские страны в текущем году.

В новом докладе агентства отмечается, что объем поставок в государства, которые являются участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составит 43 миллиарда кубометров. Это на 45% ниже, чем в 2022 году.

В натуральном выражении экспорт сократится на 35 миллиардов кубометров.

По словам аналитиков МЭА, соответствующие данные были приведены на основе уровней экспорта российского газа в ЕС в первом квартале текущего года.

Ранее президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что в качестве замены российскому газу могут выступить энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья. По его словам, они могут покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза.

Россия сократила трубопроводные поставки нефти в Европу более чем на две трети. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, этот объем лишь частично удалось компенсировать морским экспортом.

Что касается спекуляций относительно уровней добычи нефти, Россия полностью привержена договоренностям о сокращении производства, подчеркнул Новак.

"Целевой уровень добровольного сокращение добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года. Мониторинг будет вестись по независимым источникам", - сказал вице-премьер.

Биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке опустились до уровня июля 2021 года. Накануне, 3 мая, июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF стоил €37 за 1 МВтч, или около $423 за 1 тыс. кубометров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

«Европейские цены на газ продолжают снижаться. Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF 3 мая достигал уровня июля 2021 года, упав на 1,4%, до €37 за 1 МВтч, или около $423 за 1 тыс. кубометров. Спотовая цена на газ с поставкой на сутки вперед составила €36,6 за 1 МВтч, или около $420 за 1 тыс. кубометров», — говорится в материале.

Таким образом, биржевые цены на газ в Европе опустились до уровня, который считался относительно оптимальным до обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022 года. Сырьевые котировки снижаются на фоне рекордного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергорынок и благоприятных погодных условий, заключается в статье.

3 мая агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщило, что к началу мая текущего года объем запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) европейских стран превысил отметку 60%. К 1 числу нынешнего месяца этот показатель достиг уровня 60,15% от суммарной вместимости.

Бензин в Польше рекордно дорожает из-за того, что было введено эмбарго в отношении российской нефти. Об этом пишет INN Poland.

Эксперты рынка отметили, что цены на бензин в Польше бьют рекорды из-за того, что прекратил свое действие антиинфляционный щит, а ставки топливных сборов и акцизов за время его действия выросли. Кроме того, на топливный рынок влияет изменение в логистике в виду введения Евросоюзом эмбарго в отношении российской нефти.

По мнению аналитиков, Россия всегда была основным поставщиком нефти в Польшу. Однако, с учетом того, что сейчас страна оказалась отрезана от этого источника, расходы на производство на нефтеперерабатывающих заводах значительно возросли. Все это приводит к тому, что бензин резко дорожает на фоне снижения стоимости самой нефти в мире.

Участники рынка посчитали, что цены на бензин, со временем, могут нормализоваться. Кроме того, китайская экономика восстанавливается не так резко, как ранее предсказывалось, поэтому спрос на топливо со стороны КНР не настолько большой. Поэтому цены на дизельное топливо постепенно начинают снижаться. То же самое может произойти и с обычным бензином.