Пока вы в маске: ВОЗ предупредила о «периоде реальной опасности» из-за коронавируса

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Глава ВОЗ заявил о периоде «реальной опасности» из-за COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в период «реальной опасности» из-за распространения коронавируса. Его слова приводятся на сайте ВОЗ. По мнению Гебрейесуса, на рост заболеваемости коронавирусом влияют как резко возросшие социальные контакты, так и непоследовательные меры в области здравоохранения и «несправедливая вакцинация».

Коронавирус испортил отпуск каждому пятому россиянину

Пандемия COVID-19 испортила отпуск каждому пятому россиянину, сказано в исследовании, которое провел сервис SuperJob, передает РБК. Среди самых частых причин испорченных отпусков были названы закрытые границы, дорогие цены на курортах, а также ухудшение сервиса. У некоторых путешественников сорвались вылеты в другие страны, помимо этого, несколько процентов россиян не стали планировать поездку, опасаясь заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Стало известно, кто заработал больше всего на производстве "Спутника V"

Российская фармацевтическая компания "Фармстандарт", принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает "Коммерсант". На производство "Спутника V" в России было объявлено 11 контрактов общей суммой 95,2 млрд рублей - согласно этим контрактам, будут произведены 90,2 млн доз. Из суммы почти в сто млрд рублей уже реализованы договоры на сумму 57 млрд рублей. Из этой суммы 82% оказались распределены между компаниями, входящими в фармацевтический холдинг "Фармстандарт".

Названы сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19. По его мнению, после вакцинации или болезни он держится около полугода, сообщает URA.RU. Специалист подчеркнул, что Т-клеточный иммунитет для большинства массовых вакцин уже исследовали.

Китай обещает миру 2 млрд доз вакцины