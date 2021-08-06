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Пока вы в маске: ВОЗ предупредила о «периоде реальной опасности» из-за коронавируса

Елена Прошина
31 минуту назад

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Глава ВОЗ заявил о периоде «реальной опасности» из-за COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в период «реальной опасности» из-за распространения коронавируса. Его слова приводятся на сайте ВОЗ. По мнению Гебрейесуса, на рост заболеваемости коронавирусом влияют как резко возросшие социальные контакты, так и непоследовательные меры в области здравоохранения и «несправедливая вакцинация».

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Коронавирус испортил отпуск каждому пятому россиянину

Пандемия COVID-19 испортила отпуск каждому пятому россиянину, сказано в исследовании, которое провел сервис SuperJob, передает РБК. Среди самых частых причин испорченных отпусков были названы закрытые границы, дорогие цены на курортах, а также ухудшение сервиса. У некоторых путешественников сорвались вылеты в другие страны, помимо этого, несколько процентов россиян не стали планировать поездку, опасаясь заразиться новой коронавирусной инфекцией.

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Стало известно, кто заработал больше всего на производстве "Спутника V"

Российская фармацевтическая компания "Фармстандарт", принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает "Коммерсант". На производство "Спутника V" в России было объявлено 11 контрактов общей суммой 95,2 млрд рублей - согласно этим контрактам, будут произведены 90,2 млн доз. Из суммы почти в сто млрд рублей уже реализованы договоры на сумму 57 млрд рублей. Из этой суммы 82% оказались распределены между компаниями, входящими в фармацевтический холдинг "Фармстандарт".

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Названы сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19. По его мнению, после вакцинации или болезни он держится около полугода, сообщает URA.RU. Специалист подчеркнул, что Т-клеточный иммунитет для большинства массовых вакцин уже исследовали.

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Китай обещает миру 2 млрд доз вакцины

«В течение всего этого года Китай будет стремиться предоставить миру 2 млрд доз вакцины», — сказал президент Китая в послании к форуму, посвященному сотрудничеству в области вакцинации, сообщает агентство Belga. Пекин также пообещал пожертвовать 100 млн долларов системе COVAX, добавил он.

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Личный счет,Сергей Нетесов,Виктор Харитонин,Фармстандарт,ВОЗ,РАН,РИА Ura.ru,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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