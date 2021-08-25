Изменения в пенсиях. Список

Россиян ожидают изменения в пенсионной системе. Так, в сентябре скорректируют размер пенсии для некоторых категорий граждан. Льготники должны определиться до конца сентября, получать набор соцуслуг или деньги. Им предоставят либо лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения, либо деньги (1211,66 рублей в месяц).

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Надбавка к пенсии осенью полагается гражданам, которым исполнилось 80 лет (устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости— 6044,48 рубля), пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также доплату получат пенсионеры, которые отработали 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Кроме того, 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля) направят пенсионерам на содержание иждивенца.

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Также в России утвержден порядок информирования россиян о размере будущей пенсии. Сведения о будущей пенсии по старости уже в ближайшем будущем смогут начать узнавать женщины после 40 лет и мужчины после 45 лет. Россиянам теперь будут доступны сведения как о размере будущей пенсии, так и о сумме своих пенсионных накоплений.

Изменится также способ начисления пенсии. Теперь страховая пенсия по старости будет назначаться в автоматическом режиме. На такую пенсию смогут рассчитывать граждане, достигшие соответствующего возраста, со стажем не менее 15 лет и индивидуальным пенсионным коэффициентом не менее 30. Также для этого запрещено работать за рубежом.

Стоит напомнить, что граждане могут лишиться права на компенсационные выплаты и пенсию в случае несвоевременного информирования ПФР. В частности, на компенсационные выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми могут рассчитывать только неработающие россияне. При трудоустройстве или получении пособия по безработице гражданин должен вовремя уведомить об этом ПФР. Если он этого не сделает, переплату нужно будет вернуть.

Президент РФ Владимир Путин ранее анонсировал индексацию пенсий выше инфляции в 2022 году. Глава государства также подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее произведут в сентябре текущего года.