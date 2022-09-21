Система «Мир»: в каких странах возникли проблемы с обслуживанием карт

Некоторые финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой "Мир". Об этом сообщают "Известия".

В частности, как выяснили журналисты газеты, вьетнамский BIDV больше не принимает карты "Мир", однако карты других платежных систем продолжает обслуживать. В Народном банке Казахстана (Халык Банк) тоже перестали принимать карты "Мир", соответствующую информацию подтвердили сотрудники колл-центра.

В Центробанке России отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно решают, обслуживать или нет карты "Мир", однако в регуляторе заверили, что продолжат контакты с другими странами по вопросу работы национальных карт.

США предостерегают страны третьего мира от сотрудничества с платежной системой «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой «Мир». Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист (черный список лиц, с которыми американским гражданам запрещено заниматься бизнесом — при. ред. URA.RU). Тем не менее сама система [НСПК] и связанная с ней платежная система «Мир» пока не попали в черный список США.

«Новый документ Минфина США означает «серьезные проблемы для НСПК во всех ее трансграничных проектах», — цитирует «Коммерсант» главу Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова. Он уточняет, что прием карт «Мир» возможен для тех банков, которые не попали под санкции, но эксперт не уверен в том, будут ли они рисковать взаимодействовать с организациями. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основная цель таких заявления от США — повысить риски работы с платежной системой «Мир» для зарубежных стран.

Ранее в США пригрозили наказанием странам, которые сотрудничают с Россией. Американская сторона готова вводить санкции против таких стран.

Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявлял защиту мирного населения Донбасса от киевского режима и геноцида нацбатов.

Европейский союз не исключает введение ограничительных мер против российской банковской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петера Стано.

По его словам, в настоящее время по данному вопросу проходят дискуссии. Однако в публичное поле Евросоюза пока такое предложение не выносилось. Обсуждения санкций в отношении «Мира» ведутся в закрытом режиме.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что ограничения ЕС против платежной системы будут малоэффективны. По его словам, дело в том, что «Мир» распространен в РФ и в тех странах, которые вряд ли последуют примеру Брюсселя и введут ограничения на платежную систему.

Коммерческие банки Армении будут самостоятельно принимать решения относительно обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявили в Центральном банке Армении в ответ на запрос Общественного телевидения, сообщает ТАСС.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями», — отметили в ЦБ.

Регулятор также сообщил, что если возникнут изменения, то клиентов уведомят об этом.

Ранее ряд армянских СМИ сообщили о прекращении обслуживании карт «Мир» в стране.

Частный банк Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы "Мир". В этом убедился в понедельник корреспондент ТАСС.

Банкоматы сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту.

Подобные операции также перестали срабатывать в другом крупном банке - Is bankasi.

Вместе с тем три крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают лиры с банковских карт "Мир".

Оперативным комментарием турецких банков ТАСС в настоящее время не располагает.

15 сентября в Минфине США заявили, что готовы вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом в санкционный список США был включен гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

В начале мая этого года министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати заверил, что российские туристы не будут испытывать проблем с оплатой товаров и услуг в республике благодаря платежной системе "Мир".

Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Halk TV, который сообщает, что решение последовало после заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир».

Сообщается, что банкоматы Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт «Мир».

Турция не участвует в санкциях, введенных против России. Ранее сообщалось, что США и ЕС готовятся усилить давление на Турцию в связи с этим.

Крупнейший турецкий «Зираат банк» не прекращал обслуживание российской карты «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

Там же указали на отсутствие жалоб со стороны граждан России.

«Да, вы можете пользоваться этой картой», —подчеркнули в банке.

Посольство России в Турции рекомендует российским туристам во время пребывания в республике пользоваться наличной валютой в связи с проблемами в работе карт российской платежной системы «Мир» в крупных турецких банках. Об этом сообщает ТАСС.

«Настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем)», — говорится в сообщении диппредставительства.

Соединенные Штаты Америки грозятся принять меры к банкам, работающим с платежной системой «Мир». Так, уже два банка Турции отказались принимать данные карты. Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность разрыва контракта с Россией и других стран.

— Американцы идут по простому пути — они хотят перекрыть все экономические отношения не только в наших межгосударственных делах, но и в отношениях России с другими странами. Отсюда и появляются такие глупые запугивания и обещания — ввести санкции против банков, которые будут работать с российскими платежными системами. Несмотря на абсурдность угроз, две турецкие организации уже испугались давления и отказались принимать карты «Мир», — отметил он.

По словам эксперта, если учитывать средства, которые поступали в эти организации от россиян, то отказ банков от данной платежной системы является сильнейшим ударом по экономической стабильности. Более того, граждане России вероятнее всего не станут оформлять карты определенных стран ради одной поездки, они просто перестанут туда ездить.

Это, в свою очередь, еще и убыток в туристической сфере, поэтому Запад скоро одумается, однако это будет поздно и неактуально для россиян, заключил Бузгалин.

США надеются, что все большее число банков в мире будет отказываться работать с российской платежной системой «Мир», передает Reuters, ссылаясь на представителя администрации Соединенных Штатов высокого ранга.

Чиновник прокомментировал информацию о том, что турецкие банки Denizbank и Is bankasi прекратили работать с данной платежной системой.

По его словам, шаги, которые предприняли эти финансовые организации, являются очень здравыми.

«Отключение от «Мира» — один из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией. Мы ожидаем, что еще больше банков отключится от «Мира», поскольку они не хотят рисковать и оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции», — сказал представитель американской администрации.

Вторая волна спроса на «карточные туры» за рубеж может начаться из-за новостей о проблемах с платежной системой «Мир» в Турции. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование B2B.Ostrovok.ru.

Согласно данным опроса, спрос на поездки за пластиковыми картами в другие страны у турагентств вырос на 53%. Из этих показателей 35% продают карты, а 18% — нет. При этом «карточные туры» могут получить новую аудиторию в размере 4 млн человек, которые путешествуют в Турцию.

В публикации отметили, что самым популярным направлением у Россиян для «карточных туров» стал Узбекистан, за который проголосовали 48% респондентов. Второе место у Казахстана с результатом в 45%. Замыкает тройку Армения, где 28% опрошенных выбирают именно эту страну для поездки за пластиком.

Эксперты рынка сошлись во мнении, то спрос на «карточные туры» снова возобновится. Несмотря на то что в первую волну активные туристы открыли счета в банках других стран, спрос будет сохраняться из-за выгодности данной опции. Однако есть определенные риски, которые касаются возможной заморозки счетов, если кредитное учреждение испугается и захочет избежать вторичных санкций.

С сайта российской платежной системы «Мир» убрали информацию о странах, в которых до последнего времени можно было расплатиться отечественными картами. Сейчас на странице указана только Россия. Там есть информация, что карты «Мир» работают по всей территории страны, в точках, где есть соответствующий логотип.