UnionPay в Европе: кто отказался обслуживать российские карты

Один из крупнейших испанских банков Santander принял решение больше не обслуживать карты системы UnionPay, которые были выпущены российскими кредитными организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», - подчеркнули в пресс-службе.

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Банкоматы чешского KB Bank и испанского банка Euronet перестали принимать карты UnionPay. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Сотрудник чешской кредитной организации заявил, что еще около двух недель назад карты китайской платежной системы обслуживались, однако сейчас карты UnionPay работать перестали, независимо от страны выпуска.

В Испании ситуация аналогичная — чаще всего проблемы со снятием средств возникали в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING, как с картами UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

В испанском банке Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. В организации уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских банков, однако точный список неизвестен.

Банкоматы финской сети Nosto с понедельника приостановили обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщает телеканал Yle.

Причиной стало колоссальное повышение спроса на снятие наличных со стороны прибывших в Финляндию граждан России. По данным компании Nokas CMS, отвечающей за обслуживание банкоматов, количество операций увеличилось в несколько сотен раз, что привело к фактическому "опустошению" аппаратов "в считаные часы".

Сумма, обналиченная с одной карты, могла доходить до десятков тысяч евро. По данным компании, у нее недостаточно финансовых ресурсов, чтобы компенсировать подобные объемы снятия наличных.

"Раньше у нас не было возможности предотвратить снятие наличных по картам UnionPay, не нарушая международных соглашений, но недавние переговоры с партнерами принесли свои плоды", - заявил Ристо Лепо, менеджер финского отделения Nokas CMS. Лепо подчеркнул, что "основная функция банкоматов в Финляндии - обслуживать потребности финнов в наличных деньгах".

Швейцарский банк Raiffeisen (не связан с одноименной австрийской банковской группой), третий по величине в стране, допустил прекращение обслуживания российских карт UnionPay в своих банкоматах, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы организации Максима Вурша.

«"Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию», — сказал Вурш в ответ на вопрос, может ли банк запретить обслуживание карт китайской платежной системы, выпущенных в России.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что сейчас россияне могут снимать наличные в банкоматах Raiffeisen. Что касается платежных терминалов, банк не смог предоставить сведения об их работе с российскими картами UnionPay, так как такие решения не находятся в его ведении. Источник издание в другой кредитной организации Швейцарии заявил, что решение о запрете российских карт UnionPay остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.

Россияне стали массово переходить на карты UnionPay после начала украинского конфликта и последующего ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard, Amercian Express. После объявления «частичной» мобилизации и последовавшего оттока россиян за рубеж от обслуживания всех карт UnionPay отказалась финская сеть банкоматов Nosto. Решение объяснили повышенным спросом на наличные со стороны российских граждан.

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Об этом в пятницу, 2 сентября, пишет РБК со ссылкой на два источника в банках и на платежном рынке.

Один из собеседников издания считает, что UnionPay могла ограничить прием карт в России из-за страха вторичных санкций. Другой источник уточняет, что карты перестали работать еще в апреле-мае.

Источник издания на платежном рынке подтвердил, что UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay.

«Мир», судя по всему, уходит из СНГ. Если еще на прошлой неделе россияне, находившиеся в Узбекистане, Казахстане, Армении и других популярных странах, говорили о том, что картой «Мир» они пользуются либо без проблем, либо с небольшими ограничениями, то теперь они говорят, что карта либо не принимается вообще, либо поиск мест, где ей можно расплатиться или снять деньги, отнимает все больше времени.

В качестве альтернативы российской платежной системе «Мир» Москва и Анкара обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy. Это сообщает местная газета Aydinlik со ссылкой на источники. По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, с технической точки зрения создать кобейджинговую карту «Мир» Troy несложно. Гораздо сложнее решить политический вопрос:

Мария Михайлова исполнительный директор Национальной платежной ассоциации «Мне кажется, что все те взаимодействия, которые сейчас происходят на межгосударственном уровне, находятся под существенными рисками, все централизованное под очень большим риском. В этом смысле развитие частной инициативы гораздо более эффективно. Такие платежные системы когда-то были в России, были региональные платежные системы. Понятно, что все они были маленькие, но мне кажется, что сейчас самое время думать о том, чтобы заново стимулировать развитие такого рода платежных систем, которые смогут гибко реагировать на совершенно безумное давление, которое на нас осуществляют извне».

В качестве еще одной альтернативы россияне, выезжающие за рубеж, оформляли также карты UnionPay. Но, во-первых, их выпускали далеко не все банки. Во-вторых, они тоже перестают работать. Как минимум, в Европе. Вслед за Финляндией карты UnionPay, выпущенные российскими банками, перестают принимать в Чехии, Испании и на Кипре. Отказаться от работы с ними планирует Болгария. Запреты пока не везде масштабные, но о некоторых ограничениях предупреждают уже и российские банки. Business FM позвонила в Россельхозбанк под видом клиента:

«Если рассматривают страны Евросоюза, то по всей территории сеть банков Euronet не принимает карты UnionPay именно российских банков. Если использовать другой банкомат, не Euronet, то это возможно. Открывайте официальный сайт UnionPay, там будет сверху вкладка центра поддержки — и сразу поиск банкоматов. Некоторые страны закрыли по своей инициативе работу карт банков из России, к ним относятся Австралия, Канада, Бельгия, Мали, Великобритания, Новая Зеландия, Грузия, Израиль, Испания, США и Япония. То есть в остальных странах есть некоторые ограничения».

По словам сотрудницы банка, в странах СНГ карты UnionPay российских банков работают штатно. Но некоторые банкоматы могут некорректно читать чип карты, и тогда нужно искать другие банкоматы. Так что штатным это тоже назвать сложно. Что касается Европы, то вот с чем обладатели российских карт UnionPay сталкиваются на практике прямо сейчас:

Москвичка Екатерина, приехала в отпуск в Ниццу:

— Мой опыт ее использования во Франции в целом оцениваю как положительный. В двух магазинах смогла расплатиться по ней. Заранее нашла несколько банков, где можно снимать наличные без комиссии.

Петербурженка Анна, постоянно проживающая в Испании:

— Где вы сейчас находитесь?

— В Валенсии.

— Где у вас начали возникать проблемы?

— Они начали возникать на этой неделе, на прошлой неделе не было проблем. Знакомые есть под Малагой, то же самое — невозможно снять деньги. Оплачивать не пробовала, но наличку очень сложно снять. Нашла единственный банкомат, который мне выдал деньги. Все банкоматы, которые всегда спокойно выдавали, не выдают больше.

Москвич Александр, который находится с деловой поездкой в Греции и прибыл туда транзитом через Финляндию:

— Тут пока, к счастью, проблем нет. Проблемы начались в Финляндии как раз тогда, когда я там находился. Было объявлено, что один из крупнейших местных банков, которым все пользуются, прекращает обслуживание российских карт, UnionPay в частности, а также выдачу наличных в банкоматах. Проблем с покупками пока вроде нет. Я и наличные снял в небольшом количестве — так, ради теста. В некоторых торговых точках, кафе, магазинах я не смог расплатиться, видимо, в связи с тем, что там это просто не распространено.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности Шри-Ланки открывать россиянам международные банковские карты дистанционным способом.

Кроме того, власти островного государства обсуждают внедрение платежной системы «Мир».