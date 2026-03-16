Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки

Большинство опрошенных «Рамблером» аналитиков ожидают на ближайшем заседании Банка России снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15%. Однако геополитические факторы и грядущее ужесточение бюджетной политики оставляют место для неопределённости. Вместе с экспертами выяснили, какие факторы повлияют на решение ЦБ и как этот шаг отразится на состоянии экономики, курсе рубля и фондовом рынке.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что говорит Центробанк

В ходе предыдущего заседания 13 февраля Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%, отметив, что дальнейшие его действия будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ стал увереннее в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, но подчеркнула, что это не означает автоматического снижения «ключа» на каждом следующем собрании.

В конце февраля Минфин объявил о планах ужесточить бюджетное правило, предложив уменьшить так называемую цену отсечения нефти. Это предельная стоимость нефти, используемая правительством при формировании бюджета. В связи с этим министерство приостановило операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В ответ на это ЦБ в начале марта заявил, что не готов прогнозировать влияние новых бюджетных правил на свою политику до их официального утверждения.

Решения по ключевой ставке будут определяться необходимостью обеспечить замедление текущего роста цен к 4% в годовом выражении во второй половине 2026 года и сохранение её на этом уровне в дальнейшем, исходя из всей совокупности факторов и поступающих данных, — отмечали в пресс-службе регулятора.

Регулятор в аналитическом отчёте от 10 марта также предупредил, что чрезмерное снижение ставки может привести к ускоренной инфляции и снижению объёма валового внутреннего продукта.

Предстоящее заседание ЦБ не является «опорным» и не включает обновление макроэкономического прогноза. Последнее ожидается на следующем заседании в апреле.

Что прогнозируют эксперты

Эксперты представили три сценария на ближайшем заседании в марте: снижение на 50 б. п., более существенный шаг в 100 б. п. или сохранение «ключа» на прежнем уровне в 15,5%.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что Центробанк 20 марта снизит ключевую ставку на 50 б. п.

Такой прогноз дали:

руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая;

аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин;

президент финтех-холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян.

Прогноз на снижение на 50 б. п. и вероятность уменьшения на 100 б. п. допустили:

главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков;

аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов;

главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Базовый прогноз аналитиков SberCIB предполагает ключевую ставку на уровне 15,5% годовых в марте. Оптимистичный сценарий, который может быть реализован при улучшении геополитической ситуации и снижении бюджетных рисков, нацелен на 14% годовых.

Что говорит в пользу снижения

Инфляция

В январе произошёл всплеск инфляции, вызванный не повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и увеличением утильсбора и акцизов, а сезонным скачком цен на плодоовощную продукцию. Но уже к февралю инфляция замедлилась, следует из ежемесячного бюллетеня ЦБ «О чём говорят тренды».

После январского всплеска рост потребительских цен ожидаемо замедлился в феврале, приблизившись к уровню, соответствующему инфляции 4% (в пересчёте на год с поправкой на сезонность). Баланс рисков остаётся смещенным в сторону проинфляционных, — отмечает регулятор.

В феврале инфляция составила 0,73% после 1,62% в январе, следует из данных Росстата. За январь — февраль 2026 года цены выросли на 2,36%. При этом годовая инфляция в феврале замедлилась до 5,91 с 6% на конец января и 5,59% на конец декабря 2025 года. А к 10 марта индекс потребительских цен составил 5,84% в годовом выражении. Рост цен с начала 2026 года на 10 марта составил 2,5%.

Налоговые изменения слабо повлияли на инфляцию, что подтверждается снижением ожиданий и ослаблением спроса на непродовольственные товары, отмечает ЦБ. Однако устойчивый рост цен сохраняется, поэтому для возврата к целевой инфляции регулятор, вероятно, продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП), следует из текста бюллетеня.

Эффект от НДС: эксперты оценили изменения цен с начала года

Февральский базовый прогноз Банка России предполагает постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году (со среднегодовым значением 13,5–14,5%). Пока динамика инфляции не противоречит этому прогнозу, указал главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров.

Рынок труда

Напряжённость на рынке труда постепенно снижается. Хотя безработица остаётся на низких уровнях (2,2%, по данным на январь), рост зарплат к концу года резко замедлился.

По последним доступным подсчётам Росстата, в номинальном выражении рост в декабре составил +8,1% по сравнению с ноябрём в 2025 году. Для сравнения: в ноябре 2025-го этот показатель был гораздо выше — +12,8%. В реальном выражении в декабре рост замедлился до +2,4% против +5,8% в ноябре.

Как отмечал Центробанк в феврале, ссылаясь на опросы, дефицит кадров упал до минимума с середины 2023 года, а количество открытых вакансий снижается. Хотя рост зарплат всё ещё опережает производительность труда, его темпы замедлились в сравнении с периодом 2023–2024 годов. По данным опросов, в 2026 году компании намерены придерживаться более умеренной стратегии повышения зарплат, что облегчит финансовую нагрузку на предприятия, пишет регулятор.

Снижение в корпоративном кредитовании

Кредитование банками компаний сократилось на 0,4% после роста на 0,5% в декабре 2025 года, отметил аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. Однако существенного снижения ключевого экономического показателя ждать не стоит, уверен эксперт.

Неценовые условия кредитования по ряду параметров становятся жёстче — с февраля ужесточились критерии льготной семейной ипотеки (что, по предварительным данным, уже привело к сокращению выдач ипотеки в феврале), а с 1 марта 2026 года Банк России повысил с 40 до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Бюджетное правило

В пресс-службе ЦБ отмечали, что «обусловливать решения исключительно параметрами бюджетного правила неуместно». Эксперты не считают, что корректировка помешает снижению ключевой ставки. Минфин рассматривает возможности по сокращению госрасходов, что может нивелировать проинфляционные риски от изменений бюджетного правила, отметил Бирюков.

Изменение параметров должно сопровождаться приоритезацией расходной части бюджета, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Это позволит не допустить ужесточения ДКП.

Если Минфин сможет сократить расходы в соответствии с сокращением базовых нефтегазовых доходов в результате предполагаемого снижения базовой цены на нефть, то Банк России сможет продолжить смягчение ДКП в прежнем режиме, причём с большей долей уверенности в долгосрочной устойчивости ликвидной части ФНБ, что позволит и далее поддерживать выполнение бюджетного правила. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Что говорит в пользу паузы

Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в 15,5% может стать одним из вариантов на заседании 20 марта, хотя аргументы в его пользу представляются недостаточно убедительными, считает Ольга Беленькая.

Более высокая инфляция

Фактором возможных пауз в снижении ключевой ставки в течение года может стать более высокая траектория инфляции, чем сейчас предполагается в базовом прогнозе ЦБ (4% во второй половине 2026 года), уточняет эксперт.

Пока инфляция идёт ниже прогнозов ЦБ, но устойчивая текущая инфляция ещё выше целевых значений при высоких инфляционных ожиданиях. К тому же с февральского заседания появились новые факторы неопределённости. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 13,1%, на 0,6 процентных пункта в сравнении с январём. Тем не менее эти показатели остаются повышенными, указывает Беленькая. Если они не будут снижаться, то возможности ЦБ по снижению ключевой ставки будут ограничены.

Уже сейчас ставки банков по вкладам приблизились к инфляционным ожиданиям населения на год вперёд, то есть при дальнейшем снижении ставок предпочтения населения могут резко измениться от сберегательных к потребительским. По словам Беленькой, из-за новых обстоятельств Центробанк может занять выжидательную позицию.

ЦБ сообщил о снятии налогового бремени с потребителей

Геополитические факторы

Ситуация, в которой ЦБ будет принимать решение, характеризуется крайне высокой степенью неопределённости, указывает президент финтех-холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян.

Признакам охлаждения экономики противостоит много новых факторов давления, эскалация военных конфликтов на Ближнем Востоке, сбои в логистике и рост себестоимости импортных товаров. Рост цен на нефть, который оказывает поддержку российскому бюджету, может быть нивелирован сбоями в логистике и ростом себестоимости импортных товаров. Рафаэль Абрамян президент финтех‑холдинга Finbridge

Ольга Беленькая отмечает, что обострение геополитической обстановки, например военные действия на Ближнем Востоке, вызывает резкое подорожание энергоносителей и повышенный спрос на поставки из России.

Эксперт предупреждает, что продолжительное нарушение логистических цепочек может усилить инфляционные эффекты, вызванные удорожанием энергии, импорта, продовольствия, дефицитом зарубежных товаров и запчастей. Подобные внешние потрясения осложняют нормализацию процентных ставок и поддержание экономического равновесия.

Как решение по ключевой ставке повлияет на экономику

Даже в случае снижения ключевой ставки денежно-кредитная политика ЦБ останется жёсткой, подчёркивает аналитик «Финам». Реальная стоимость денег с учётом инфляции очень высока — более 9%. Это наряду с другими факторами тормозит экономику. В прошлом году рост ВВП замедлился до 1%, а в начале этого года экономика даже показала отрицательную динамику.

На фоне охлаждения экономики риск рецессии всегда существует. Но ЦБ внимательно следит за тем, чтобы снижение инфляции сопровождалось положительными темпами роста экономики. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

В последнем резюме обсуждения ключевой ставки отмечается, что «при принятии решений важно поддерживать баланс: с одной стороны — обеспечивать снижение инфляции к цели, с другой — избегать чрезмерного ужесточения финансовых условий, способного привести к избыточному охлаждению экономической активности».

Как на экономику России повлияет ситуация на Ближнем Востоке

Как решение по ключевой ставке скажется на рубле

Если Центробанк снизит ключевую ставку до 15% годовых, как ожидают эксперты, столь незначительное смягчение ДКП не сможет привести к явным изменениям на валютном рынке, отмечает аналитик «Финам» Александр Потавин. По его словам, для того, чтобы динамика ставки действительно стала более активно влиять на курс рубля, нужно, чтобы её уровень опустился хотя бы до 12%.

Далее эксперты назвали дополнительные факторы, которые могут повлиять на курс рубля:

Решение Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке . По мнению Потавина, этот фактор уже стал сдвигать курс рубля на более слабые уровни.

. По мнению Потавина, этот фактор уже стал сдвигать курс рубля на более слабые уровни. Геополитическая ситуация. По словам Абрамяна, рынок замер в ожидании итогов переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Если внешняя повестка ухудшится — это может негативно повлиять на рубль и акции российских компаний.

Хотя экспертные оценки по курсу рубля на март несколько разнятся, общий консенсус указывает на его относительную стабильность, при этом не исключаются колебания под воздействием внешних факторов.

Илья Фёдоров считает, что курс доллара останется практически неизменным, в районе 77 рублей.

Рафаэль Абрамян ожидает, что национальная валюта будет торговаться в диапазоне 79–80 рублей за доллар и 94,5–95 рублей за евро.

Александр Потавин детализирует прогноз, указывая на следующие диапазоны в марте: 77–80 рублей за доллар, 91–93 рубля за евро и 11,3–11,6 рубля за юань.

Михаил Васильев полагает, что рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазонах 79–84 за доллар, 11,4–12,2 за юань и 91–97 за евро.

Что происходит с рублём на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Как решение по ставке отразится на фондовом рынке

В марте Индекс Мосбиржи, по мнению экспертов, опрошенных «Рамблером», скорее всего, будет находиться в фазе консолидации, двигаясь в диапазоне от 2750 до 2950 пунктов:

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов прогнозирует Индекс Мосбиржи в диапазоне 2800–2950 пунктов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предполагает, что бенчмарк будет колебаться в рамках 2750–2900 пунктов.

Управляющий директор «Риком‑Траст» Дмитрий Целищев — движение индекса в пределах 2800–2950 пунктов.

Вероятное снижение «ключа» на 50 б. п. вызовет умеренную позитивную реакцию на фондовом рынке, уверен эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Александр Шепелев. Его прогноз по Индексу Мосбиржи:

на весну — 3000 пунктов;

к концу года — 3200–3300 пунктов.

По его мнению, одним из факторов роста для акций могут стать ослабление рубля и улучшение ситуации в геополитике. С этим мнением согласна и руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Её базовый прогноз по Индексу Мосбиржи на конец года — 3450 пунктов.

Аналитик также назвала оптимистичный сценарий: если рубль будет дешевле, санкции против нефтегазового и, возможно, финансового секторов будут смягчены, а нефть будет дорогой, то рынок акций по итогам года может принести более высокую доходность, уверена Малых.

Портфельный управляющий УК «Первая» Илья Купреев считает, что Индекс Мосбиржи может уверенно преодолеть отметку в 2800 пунктов, если снижению ключевой ставки будет сопутствовать ослабление рубля или деэскалация конфликта на Украине.

Не рублём единым: как инвестору защититься от валютных рисков в 2026 году

Самый вероятный сценарий 20 марта

Базовый сценарий аналитиков — снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 15%. Некоторые допускают снижение на 100 б. п. в случае благоприятных внешнеэкономических факторов. Более осторожное смягчение денежно-кредитной политики будет реакцией на замедление темпов роста цен и снижение инфляционных ожиданий.

— снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 15%. Некоторые допускают снижение на 100 б. п. в случае благоприятных внешнеэкономических факторов. Более осторожное смягчение денежно-кредитной политики будет реакцией на замедление темпов роста цен и снижение инфляционных ожиданий. Альтернативный вариант — пауза в снижении. Такой сценарий возможен, если инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся повышенными, а устойчивая текущая инфляция — выше целевых значений. Кроме того, с момента февральского заседания появились новые факторы неопределённости, которые могут заставить регулятор сменить сигнал на нейтральный.

Эксперты оценили, как изменились цены за последнюю неделю