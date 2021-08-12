Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Пока вы не уснули: разведка США раскрыла итоги расследования происхождения COVID

Александр Кузьмин
49 минут назад

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Суд арестовал ученого Куранова по делу о госизмене

НИПГС

«Постановлением Лефортовского суда Москвы... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года», — сказала представитель суда.

Читать новость полностью

Названа причина падения вертолета на Камчатке

Причиной падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке, согласно предварительной версии, стала ошибка экипажа.

Читать новость полностью

Разведка США озвучила итоги расследования происхождения COVID

В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу, сообщил телеканал CNN.

Читать новость полностью

Задержан третий участник побега из ИВС в подмосковной Истре

Сотрудники полиции задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам пришел в отделение полиции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читать новость полностью

Срочную службу в армии предложили включить в трудовой стаж

«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о включении времени службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, рассказал один из авторов документа, глава фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов РИА Новости.

Читать новость полностью

Минздрав изменит правила продажи алкоголя

Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого, более 16,5%, алкоголя до 21 года. В ведомстве подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

Читать новость полностью

Сергей Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Как отметил министр, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности, однако к концу 2024 года, когда закончится реконструкция, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Вместе с тем возрастет и пропуская способность направления, и объем транзитных перевозок.

Читать новость полностью

Описан просверливший дыру в «Союз МС-09» человек

Отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного космического корабля.

Читать новость полностью

Россияне выбрали лучшие города для переезда ради высокой зарплаты

82% россиян готовы переехать в другой город ради высокой зарплаты. 61% респондентов считают, что самую высокую зарплату платят в Москве, 12% выбрали Санкт-Петербург. 2% россиян считают, что высокую зарплату можно получать во Владивостоке, Краснодаре и Сочи.

Читать новость полностью

Затравленная легкоатлетка Магучих оправдалась за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что в ее снимке с россиянкой Марией Ласицкене не было никакой политики. Так она ответила на обвинения в проявлении политической позиции, которая противоречит официальному курсу Киева.

Читать новость полностью

Экономика,Мария Ласицкене,Сергей Шойгу,Сергей Неверов,Ирина Волк,Минздрав РФ,Единая Россия,Госдума,МВД,CNN,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители