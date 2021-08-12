Пока вы не уснули: разведка США раскрыла итоги расследования происхождения COVID

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Суд арестовал ученого Куранова по делу о госизмене

НИПГС

«Постановлением Лефортовского суда Москвы... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года», — сказала представитель суда.

Названа причина падения вертолета на Камчатке

Причиной падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке, согласно предварительной версии, стала ошибка экипажа.

Разведка США озвучила итоги расследования происхождения COVID

В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу, сообщил телеканал CNN.

Задержан третий участник побега из ИВС в подмосковной Истре

Сотрудники полиции задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам пришел в отделение полиции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Срочную службу в армии предложили включить в трудовой стаж

«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о включении времени службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, рассказал один из авторов документа, глава фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов РИА Новости.

Минздрав изменит правила продажи алкоголя

Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого, более 16,5%, алкоголя до 21 года. В ведомстве подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

Сергей Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Как отметил министр, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности, однако к концу 2024 года, когда закончится реконструкция, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Вместе с тем возрастет и пропуская способность направления, и объем транзитных перевозок.

Описан просверливший дыру в «Союз МС-09» человек

Отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного космического корабля.

Россияне выбрали лучшие города для переезда ради высокой зарплаты

82% россиян готовы переехать в другой город ради высокой зарплаты. 61% респондентов считают, что самую высокую зарплату платят в Москве, 12% выбрали Санкт-Петербург. 2% россиян считают, что высокую зарплату можно получать во Владивостоке, Краснодаре и Сочи.

Затравленная легкоатлетка Магучих оправдалась за фото с Ласицкене