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Пока вы не уснули: подробности инцидента с эсминцем Defender

Елена Прошина
51 минуту назад

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Раскрыты подробности инцидента с эсминцем Defender

Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды России эсминцу Defender, легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов.

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Экологи заявили о разливе у Новороссийска 100 тонн нефти

Разлив нефти произошел 7 августа в ходе закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Позднее стало известно, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составила 80 квадратных километров.

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Навальному предъявлено новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность и права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Врач опроверг влияние вакцины «Спутник V» на ДНК человека

Вакцина «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить ее. Об этом сообщил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, «Спутник V» по-прежнему дает устойчивый иммунитет против новых штаммов коронавируса, хоть ученые и отмечают некоторое снижение эффективности, которое видно по бессимптомным и легким случаям.

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В деле сестер Хачатурян появились результаты новых экспертиз

Исследование показало, что они подвергались жестокому обращению и находились в стрессе. Выводы, полученные медиками, подтверждают, что девочки не могли сопротивляться действиям отца, также они не нашли поддержки у родных, а идти в полицию боялись. Отец использовал свою властью над дочерями, подавлял их волю.

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Китай отказался от российской рыбы

Доля Китая в российском экспорте рыбы сократилась до 15% с 67%. Это связано с ограничениями, которые ввела КНР из-за пандемии коронавируса.

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Галявиев назвал причину стрельбы в казанской школе

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе 175 Ильназ Галявиев назвал мотивом стрельбы ненависть. Стрелок заявил, что теперь он якобы вменяем и раскаивается в своем поступке.

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«Газпром» сократил поставки в Европу

«Газпром» продолжил сокращать поставки газа по трубопроводу «Ямал —Европа» из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. Объемы поставок начали сокращаться 5 августа на фоне ЧП.

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Россияне выбрали лучшие города для жизни на пенсии

Большая часть россиян заранее планируют, где бы хотели жить после выхода на пенсию. В тройке таких городов-лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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Более смертельный и заразный: новая мутация COVID-19

Мутация коронавируса, выявленная в Нью-Йорке в конце прошлого года, показала повышенную летальность среди пожилых людей. В отдельных случаях они умирали на 82% чаще, чем от ранее известных вариантов вируса.

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Признавшийся в убийстве "Рыбный король" отправлен под домашний арест

zaksobr.kamchatka.ru

В убийстве депутат Законодательного собрания Камчатки, известный как "Рыбный король", признался сам. По его словам, он случайно застрелил 30-летнего мужчину на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района, приняв того за медведя в сумерках.

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Рынки,Ильназ Галявиев,Андрей Картаполов,Алексей Навальный,Газпром,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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