Пока вы не уснули: подробности инцидента с эсминцем Defender

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Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды России эсминцу Defender, легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов.
Разлив нефти произошел 7 августа в ходе закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Позднее стало известно, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составила 80 квадратных километров.
Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность и права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Вакцина «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить ее. Об этом сообщил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, «Спутник V» по-прежнему дает устойчивый иммунитет против новых штаммов коронавируса, хоть ученые и отмечают некоторое снижение эффективности, которое видно по бессимптомным и легким случаям.
Исследование показало, что они подвергались жестокому обращению и находились в стрессе. Выводы, полученные медиками, подтверждают, что девочки не могли сопротивляться действиям отца, также они не нашли поддержки у родных, а идти в полицию боялись. Отец использовал свою властью над дочерями, подавлял их волю.
Доля Китая в российском экспорте рыбы сократилась до 15% с 67%. Это связано с ограничениями, которые ввела КНР из-за пандемии коронавируса.
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе 175 Ильназ Галявиев назвал мотивом стрельбы ненависть. Стрелок заявил, что теперь он якобы вменяем и раскаивается в своем поступке.
«Газпром» продолжил сокращать поставки газа по трубопроводу «Ямал —Европа» из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. Объемы поставок начали сокращаться 5 августа на фоне ЧП.
Большая часть россиян заранее планируют, где бы хотели жить после выхода на пенсию. В тройке таких городов-лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Мутация коронавируса, выявленная в Нью-Йорке в конце прошлого года, показала повышенную летальность среди пожилых людей. В отдельных случаях они умирали на 82% чаще, чем от ранее известных вариантов вируса.
В убийстве депутат Законодательного собрания Камчатки, известный как "Рыбный король", признался сам. По его словам, он случайно застрелил 30-летнего мужчину на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района, приняв того за медведя в сумерках.